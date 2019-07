Galaxy Note 10 e 10 Pro: leak svela tutte le specifiche

Sono ormai mesi che in rete circolano leak riguardanti il Samsung Galaxy Note 10 ed il Note 10 Pro, o Plus che dir si voglia, ma mai nessuno è stato così corposo come quelli rilasciati da poco dal noto informatore Steve H.McFly. Quest’ultimo ha fornito, in 2 separati post, una quantità di informazioni notevoli su primo e secondo modello.

Per quanto riguarda lo smartphone base, esso disporrebbe di un display da 6.3 pollici infinity-O AMOLED, processore Snapdragon 855 Plus (Exynos 9825 per noi europei), 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, batteria da 3600mAh con carica rapida da 45W e powershare da da 15W e caricatore da 25W. Infine figurano 3 camere posteriori, di cui una principale da 12MP wide, una seconda ultra.wide ed uno zoom da 12MP. Per quanto riguarda il modello Pro invece, esso possiede grosso modo le medesime caratteristiche tecniche, con qualche miglioria sostanziale. Troviamo quindi una batteria da 4,300mAh, un sensore posteriore Time-of-Flight extra ed un più ampio display da 6.8 pollici.

Galaxy Note 10 e la sua versione Pro sembrano decisamente promettenti

Infine entrambi i dispositivi sarebbero in grado di utilizzare le cosiddette “Air Actions” con la S Pen in dotazione, probabilmente un peculiare tipo di gesture mai visto prima. Non rimane quindi altro che attendere l’annuncio ufficiale della linea, previsto per il prossimo 7 agosto.