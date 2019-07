Overwatch, Blizzard pubblica un dev update incentrato su Sigma

Ieri Blizzard ha rivelato ufficialmente alla community il 31° eroe di Overwatch, ovvero il minaccioso tank Sigma. Oggi, invece, come di consueto, il team ha pubblicato un più approfondito video diario per spiegare più nel dettaglio le caratteristiche dell’eroe.

Jeff Kaplan ha spiegato più nel dettaglio le abilità del trentunesimo eroe di Overwatch

Sigma, come spiegato dal director Jeff Kaplan, è un geniale astrofisico olandese impegnato in complessi studi sui buchi neri e sulla forza di gravità. Un esperimento finito male, condotto sulla Stazione Spaziale Internazionale, lo ha portato a diventare membro della Talon, che intende sfruttarne le conoscenze e le capacità per raggiungere i suoi obiettivi. Nel gioco, Sigma sarà un tank che, come Winston, potrà utilizzare una sorta di barriera per proteggere sé stesso e la squadra. Quest’ultima, denominata Barriera Sperimentale, può essere schierata in diversi modi, e funge da counter perfetto per i ranged DPS come per esempio Pharah, che attacca quasi sempre dall’alto: anche la sua ultimate può essere resa completamente inoffensiva.

La principale arma offensiva di Sigma sono le Ipersfere, due proiettili che possono colpire il nemico in rapida successione e a breve distanza. Quando colpiscono un bersaglio (possono rimbalzare una volta su diverse superfici) infliggono un danno ad area ed esercitano anche una lieve attrazione gravitazionale sui nemici circostanti. Nel video, Kaplan spiega come le Ipersfere siano in grado di colpire Reinhardt anche se ha lo scudo alzato, rimbalzando sul terreno. L’abilità primaria è invece Presa Cinetica, a conti fatti una sorta di scudo attivabile manualmente, che gli consente di assorbire fino a 400 danni frontali alzando il palmo della mano.

C’è poi l’abilità offensiva, Accrescimento: con questa skill, Sigma può scagliare un sasso a un singolo bersaglio, infliggendogli ingenti danni e facendolo cadere a terra. La ultra, infine, si chiama Flusso Gravitazionale: in maniera simile a Doomfist, Sigma evidenzia un’area bersaglio sul terreno, ma invece di scagliarvisi contro dall’alto fa levitare qualsiasi cosa si trovi al suo interno, esponendo eventuali nemici ai colpi della propria squadra e infliggendo ulteriori danni da caduta alla fine.

Vi ricordiamo che Sigma è attualmente disponibile solamente sul PTR di Overwatch, e arriverà sui server pubblici fra poche settimane. Voi che ne pensate? Lo proverete?