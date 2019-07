EVO 2019: PlayStation 4 sarà il partner principale dell’evento

L’EVO 2019, la manifestazione dedicata ai titoli picchiaduro che si terrà dal 2 al 4 agosto a Las Vegas (California), vedrà un grande partner principale, ovvero PlayStation 4. Otto dei nove eventi principali saranno infatti presentati da PS4, ma non solo. Nel corso della manifestazione verranno diffuse notizie legate al mondo PlayStation.

Premettendo che questa difficilmente sarà l’occasione in cui si parlerà di PlayStation 5 o dei giochi più attesi in arrivo su PlayStation 4, secondo alcune ipotesi Sony Interactive Entertainment potrebbe annunciare PlayStation All-Stars Battle Royale 2, sequel dell’omonimo picchiaduro che propone meccaniche simili a Super Smash Bros. Vi invitiamo a seguirci per tutti gli aggiornamenti che arriveranno da Las Vegas.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

We are excited to partner with @PlayStation for #EVO2019! 8 of the 9 main event titles are presented by PS4. Don’t miss any of the action and stay tuned for more news from PlayStation at EVO! #EVOPS4 pic.twitter.com/BTWlWmGdPB

— EVO (@EVO) July 22, 2019