Jojo Rabbit: teaser e poster dell’atteso film di Taika Waititi

Jojo Rabbit è il nuovo lungometraggio di Taika Waititi, che sarà impegnato nella regia di Thor 4, cinecomic della Fase 4 della Marvel. L’opera trae ispirazione dal romanzo Caging Skies e racconta la storia di Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), un ragazzino appartenente alla Gioventù Hitleriana che scopre che la madre nasconde un donna ebrea (Scarlett Johansson) in casa. Questo provoca in lui profondi dubbi e per questo motivo si confida con il suo amico immaginario, una versione alternativa di Adolf Hitler, interpretato dallo stesso Waititi.

Jojo Rabbit: online il primo filmato e immagine

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di Fox Searchlight, è stato caricato il trailer della realizzazione, che ci rivela l’impianto satirico e critico del prodotto. Oltre a ciò, è stato diffuso online anche il poster, che conferma la data di uscita negli USA in autunno. Mentre attendiamo nuove informazioni sull’eventuale rilascio italiano del film, vi lasciamo al materiale in questione, che potete trovare qui sotto.