Andy Muschietti e il remake horror dei suoi sogni

Andy Muschietti, regista de La Madre e dei due capitoli di It, secondo alcune indiscrezioni è al lavoro sul nuovo adattamento de La Macchina del Tempo. L’autore di recente è stato presente al Comic-Con di San Diego e di fronte ai microfoni di CinemaBlend ha parlato del remake che vorrebbe assolutamente realizzare.

Andy Muschietti e il suo lungometraggio nel cassetto

Il filmaker ha dichiarato che sarebbe intenzionato a portare sul grande schermo un rifacimento de L’ululato (The Howling) di Joe Dante del 1981, del quale sono usciti 7 sequel successivi, l’ultimo del 2011, disponibile in Italia solo in formato home-video. Siamo curiosi di vedere se il suo desiderio si trasformerà concretamente e se accadrà vi informeremo senza dubbio.