Spider-Man Far From Home è il film sul personaggio con il miglior incasso della storia

Spider-Man Far From Home (qui trovate la nostra recensione del lungometraggio) è un cinecomic che ha saputo catturare grazie ai suoi toni scanzonati e leggeri, bilanciati con contenuti più adulti e maturi. La realizzazione in questione, la seconda con l’Arrampicamuri di Tom Holland, ha ottenuto un incredibile record economico che vedremo tra pochissimo.

Spider-Man Far From Home batte anche Raimi

L’opera di Jon Watts (come ripreso da MovieWeb) è infatti riuscita a battere ogni altro film di Spider-Man a livello di incassi, arrivando ad un totale di circa 975 milioni di dollari, avvicinandosi di molto al miliardo. Se pensate che Spider-Man 3 di Sam Raimi del 2007 aveva racimolato 890 milioni, è evidente come questo sia un grande risultato, anche se il primato del migliori entrate in casa spettano ancora al primo della trilogia dell’autore già menzionato qui sopra, con 403,7 milioni dollari contro i 319,8 di Far From Home.