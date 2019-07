The Falcon and the Winter Soldier: uno sguardo al nuovo look di Zemo

Disney+, la nuova piattaforma streaming della Casa di Topolino, avrà una line-up Marvel di tutto rispetto, che è stata confermata ufficialmente durante il Comic-Con di San Diego, facente parte della Fase 4 del MCU. Tra questi nuovi prodotti figura anche The Falcon and the Winter Soldier, uno show sul Soldato d’Inverno e Falcon, dove ritorneranno anche i personaggi di Sharon Carter e Zemo.

The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo look del villain

E proprio quest’ultimo è il protagonista della nostra news. Il personaggio, apparso per la prima volta in Captain America: Civil War, aveva un look molto distante dalla sua controparte fumettistica, ma delle immagini riprese da Screen Rant dal profilo di Daniel Brühl, nella realizzazione seriale sembra cambiare. L’antagonista è infatti provvisto della sua cappa classica e dell’iconica maschera. Vi lasciamo dunque alle foto di riferimento, dandovi l’occasione di dirci cosa ne pensate del cambio di stile del villain.