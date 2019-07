The Church in the Darkness: annunciata la data di uscita ufficiale

A distanza di 3 anni dall’ultimo aggiornamento ufficiale, Paranoid Productions è tornato per annunciare la data d’uscita definitiva di The Church in the Darkness, ora fissata al 2 agosto 2019. Oltre alla data, il team ha inoltre annunciato che il gioco uscirà non solo su PlayStation 4 e Xbox One, ma anche su Nintendo Switch.

Il titolo, descritto come un action-infiltration game, è ambientato nel Sud America degli anni ’70, e più specificatamente all’interno di Freedom Town, una setta religiosa che farà di tutto pur di mantenere l’ordine. Il nostro ruolo, d’altro canto, sarà quello di intrufolarci tra le fila del culto per ritrovare il nipote scomparso del protagonista. Tra i ruoli già confermati troviamo Ellen McLain (GLaDOS in Portal, Gipsy in Pacific Rim) nei panni di Rebecca e John Patrick Lowrie (The Sniper in Team Fortress 2) in quelli di Isaac Walker, ossia i leader del The Collective Justice Mission.

Dopo aver ascoltato la Song of Forgiveness e visto molti dei personaggi che popoleranno il mondo di The Church in the Darkness, il trailer di lancio ci mostra l’esperienza dinamica del gioco a 360 gradi, in cui avremo la libertà di utilizzare la violenza o l’infiltrazione per stravolgere attivamente la narrazione del gioco, e le sorti di Freedom Town.