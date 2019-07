The Division 2: continua il supporto da parte di Ubisoft

The Division 2 (a questo indirizzo, trovate la nostra recensione), l’eccezionale TPS pubblicato da Ubisoft, continua a ricevere il supporto da parte del team di sviluppo, il quale – come ha già dimostrato in passato – non intende in alcun modo abbandonare i suoi titoli. Per l’occasione, sono state introdotte nuove ricompense, vediamole insieme!

The Division 2: ricompense, accessori e molto altro

Le ricompense riguardano le casse di abiti “Onda di Calore”, che consentono ai giocatori, nonché membri della divisione, di supportare al meglio le terribili temperature di Washington. Gli abiti in totale sono cinque e includono anche una maschera anti polvere. Le novità, di certo non finiscono qui, sono infatti state aggiunte anche nuove “chiavi” (fondamentali per aprire le casse), completamente in omaggio.

Chiudono la carrellata di aggiunte, delle nuove skin per le armi, disponibili per ciascuna specializzazione.

