Nintendo: “ripareremo gratuitamente i vostri Joy-Con”

Come sicuramente già saprete, i controller – meglio noti come Joy-Con – di Nintendo Switch sono afflitti da un fastidioso problema chiamato, drift. Ebbene, Nintendo si è finalmente decisa ad offrire gratuitamente il suo supporto, a prescindere dallo stato della garanzia degli utenti.

Nintendo: ecco come funziona

“Agli utenti non sarà più richiesto di esibire una prova di acquisto valida per la riparazione dei Joy-Con” e, inoltre, non è necessario confermare lo stato della garanzia. Se un utente richiederà un rimborso per una riparazione effettuata in precedenza sul Joy-Con, basterà confermare la riparazione precedente ed effettuare un rimborso”.

Una mossa, questa, decisamente importante, che dimostra lo straordinario supporto che Nintendo riserva ai propri clienti. L’unica incognita rimane il nostro amato paese: L’Italia. Non sappiamo, infatti, se questo modus operandi verrà attuato anche dalle nostre parti.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games