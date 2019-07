Sea of Thieves: il prossimo update introdurrà i pets, nuove decalcomanie e altro

Continua il supporto da parte di Rare al titolo piratesco online Sea of Thieves che, dopo un inizio sottotono, sta recuperando una grossa fetta di utenza prima restia, grazie anche al Game Pass e all’Anniversary Update ad inizio anno, il quale ha implementato tante novità alla formula di gioco. Oggi, il team di sviluppo ha annunciato i contenuti del prossimo update.

Sea of Thieves: ecco i contenuti in arrivo

Tramite un video pubblicato su YouTube, Rare ha aggiornato i giocatori con un nuovo Dev Update sul prossimo aggiornamento del titolo multiplayer. Tra le novità citiamo il tanto atteso arrivo dei Pets (animali da compagnia che seguiranno i nostri personaggi), nuove emotes e nuove opzioni di personalizzazione per la nostra nave. Quest’ultime, sotto forma di decalcomanie, saranno ovviamente sia acquistabili (tramite moneta in game), sia ottenibili come ricompense. Nel video vengono forniti anche aggiornamenti sull’arrivo del Cross-Play, l’Arena e tanti altre feature che verranno implementate in futuro.

