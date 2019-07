Ghost Recon Breakpoint: il secondo test partirà il 26 luglio

Ghost Recon Breakpoint, il sequel del reboot (Wildlands) che ha rilanciato il brand sul mercato, si prepara per una nuova fase di test per i giocatori, che partirà il prossimo 26 luglio e si concluderà il 29 dello stesso mese, così ha comunicato Ubisoft.

Ghost Recon Breakpoint: nuova fase di test in arrivo

Questa versione del gioco, che come dicevamo sarà possibile provare, è strutturata come se fosse una closed beta, per tanto, ha la scopo di testare il carico massimo dei server ed in generale la stabilita del netcode. Per partecipare, bisognerà essere stati selezionati dalla casa francese, dunque, la fase di test non è accessibile a tutti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il gioco raggiungerà gli scaffali il 4 ottobre, per piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.

