Yooka-Laylee and the Impossible Lair: un nuovo trailer ci mostra i livelli alternativi

Dopo il discreto successo del primo capitolo, il team di sviluppo Playtonic Games e il publisher Team 17 tornano con Yooka-Laylee and the Impossible Lair, nuovo titolo sequel/spin off che offrirà un diverso approccio al gameplay rispetto al gioco originale, dato il cambio di prospettiva che lo rende un platform a scorrimento orizzontale. Un nuovo trailer ci mostra una delle novità del gioco.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: ecco come cambieranno i livelli

Un nuovo trailer rilasciato da Team 17 su YouTube (visibile in calce alla notizia) ci mostra alcuni spezzoni di gameplay che ritraggono una delle feature più interessanti del titolo: i livelli alternativi. Nel video, infatti, vengono mostrati alcuni livelli e le loro controparti alternative sbloccabili dopo aver soddisfatto determinate richieste. Nelle versioni alternative, i livelli subiranno dei cambiamenti che potranno essere sia a livello climatico che meccanico, con nuove soluzioni di gameplay che ci permetteranno di riaffrontarli in modo completamente nuovo utile a scoprire alcune zone e segreti prima inaccessibili. Il titolo arriverà verso la fine dell’anno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.

