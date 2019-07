Mortal Kombat 11: leakata per errore la data d’uscita di Nightwolf

Come ben sappiamo, lo scorso mese all’interno del roster di Mortal Kombat 11, Shang Tsung fece il suo debutto, grazie al quale estese il numero dei lottatori disponibili nella produzione targata NetherRealm Studios. Ora, i giocatori stanno aspettando con ansia Nightwolf, personaggio giocabile apparso l’ultima volta su Mortal Kombat 9. Ebbene, rimanendo sempre sull’argomento in questione, Nintendo avrebbe svelato per errore la data d’uscita ufficiale del character.

Andando nello specifico, il colosso nipponico ha erroneamente rivelato che Nightwolf sarà disponibile nel roster dei combattenti a partire dalla giornata del 13 agosto per i possessori del Season Pass, mentre, per tutti gli altri, il lottatore verrà reso giocabile una settimana dopo.

We know you guys have been dying to get a glimpse at Nightwolf for Mortal Kombat 11. So here's that glimpse…. pic.twitter.com/hi5BrvlO22

— Ed Boon (@noobde) July 19, 2019