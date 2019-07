PlayStation Plus: la line-up di agosto verrà presto svelata

Sony, si prepara come ogni mese, ad annunciare al grande pubblico la sua line-up di giochi pensata per il servizio in abbonamento, PlayStation Plus, disponibile per la sottoscrizione mensile, trimestrale a annuale.

PlayStation Plus: ecco quando verrà annunciata la line-up dei giochi di agosto

La line-up verrà svelata il prossimo mercoledì alle 18:00 italiane, ovvero il 31 di questo mese, per poi venire ufficialmente rilasciata il primo martedì del mese, come di consueto.

Sui giochi che comporranno la libreria di agosto, invece, purtroppo non ci è ancora dato sapere nulla. Sulla rete, come sempre, impazzano i rumor sui possibili giochi, ma ovviamente non si tratta di conferme, quindi, in attesa di comunicazioni ufficiali, non ci resta che attendere.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.