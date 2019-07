Rocket League: svelata la roadmap dei contenuti in arrivo in autunno

Mentre gli eventi estivi di Rocket League stanno per concludersi, il team di sviluppo Psyonix ha svelato quelli che saranno i contenuti in arrivo dal mese di settembre e che accompagneranno i giocatori fino alla fine del 2019. In attesa di scoprire i piani contenutistici previsti per il prossimo anno, diamo un’occhiata alle novità che verranno introdotte nella prossima stagione.

Rocket League: nuovo pass, nuove feature e migliorie

Psyonix ha svelato quelli che saranno i contenuti in arrivo nell’ultima stagione del 2019 sul titolo automobilistico sportivo. Prima di tutto, il Rocket Pass 3 verrà esteso fino al 27 agosto, mentre il Pass 4 verrà reso disponibile dal giorno seguente, il 28. Anche la Stagione Competitiva 12 inizierà il 28 agosto. Tra le novità più importanti citiamo anche alcuni cambiamenti del comparto audio e l’introduzione degli obiettivi High Five, Low Five e Swish. I primi due si potranno effettuare dopo aver segnato e colpito un proprio compagno rispettivamente a mezz’aria o a terra; il terzo, invece, si effettuerà dopo aver fatto canestro nella modalità Hoopes senza aver toccato il bordo di metallo. Inoltre, anche quest’anno si terrà l’evento Haunted Hallows. Infine, il sistema e la gestione dei Tornei verrà completamente rivista; le prime info arriveranno nei prossimi mesi.

