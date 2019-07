Samsung Note 10 e 10 Pro apparsi in una foto

Ormai ci siamo, sembra proprio che tutte le fonti presenti in rete non solo confermino l’esistenza di un modello Pro del Samsung Note 10, ma che siano anche tutte d’accordo per quanto riguarda il futuro aspetto dei due dispositivi. Anche Ice Universe ha voluto dire la sua in merito, postando delle foto ritraenti i due smartphone.

Galaxy Note10, Note10+ model.

I don't know where the photo comes from, please let me know if you know it. pic.twitter.com/XKA4qLs7yw — Ice universe (@UniverseIce) July 23, 2019

Le immagini qui sopra riportate risultano quindi essere del tutto identiche ai corposi leak analizzati nella giornata di ieri. Innanzitutto entrambi i device ospitano una singola camera frontale scavata all’interno della parte centrale superiore del display, nonché 3 camere posteriori base ed un grande LED flash. Tuttavia sotto quest’ultimo punto di vista, oltre che per la dimensione dello schermo, la versione Pro sembrerebbe essere diversi passi avanti, vista l’aggiunta di quelli che sembrano altri sensori fotografici, tra cui un probabile Time-of-Flight.

Il Samsung Note 10 ed il Note 10 Pro ormai sembrano avere un aspetto confermato

Al momento non vi è quasi nulla di cui discutere riguardo la linea smartphone, che sarà svelata interamente il prossimo 7 agosto, per cui non vi sarà molto tempo da attendere.