Blacksad Under the Skin è stato posticipato a novembre

Tutti i fan del fumetto spagnolo noir Blacksad riceveranno una doccia d’acqua fredda. L’attesa per il titolo Blacksad Under the Skin sviluppato da Pendulo Studios e YS Interactive e pubblicato da Microids sarà molto più lunga del previsto. Il publisher ha infatti annunciato che il gioco è stato rimandato a novembre.

Blacksad Under the Skin: i motivi del rinvio

Previsto inizialmente per il 26 settembre, il titolo investigativo con protagonista il gatto nero antropomorfo è stato posticipato al 5 di novembre. I motivi, stando a quanto riferito da Microids, sono legati ad una semplice voglia del team di sviluppo di concentrarsi per bene sulla fase di polishing, per garantire ai giocatori la migliore esperienza di gioco. L’annuncio è stato divulgato a pochi giorni dall’inizio della pubblicazione dei Dev Diaries dedicati al titolo, incentrati sulla fase di sviluppo.

