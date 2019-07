Auto Chess: disponibile l’aggiornamento con un nuovo personaggio, Warner

Con Auto Chess eravamo rimasti all’aggiornamento di fine giugno, quando erano stati inseriti Marte e Zeus. Da qualche ora è disponibile un nuovo update per il titolo mobile (ora in fase di alpha test anche su PC). In primis, arriva un nuovo personaggio, Warner la Shining Archer, classe hunter e razza feathered, con la sua abilità Shooting Star, che fa da 50 a 500 danni ad un nemico, stunnandolo da 1 a 5 secondi. Questi valori sono determinati dalla differenza di rank dei due giocatori ad inizio round.

Auto Chess: tante novità in arrivo

Ma questa non è l’unica novità, anzi. Ora gli oggetti dei giocatori sconfitti possono essere assegnati in modo casuale a quelli rimasti in gioco con una probabilità del 50%. Disponibile poi la lingua inglese nelle voci dei personaggi, e messi colori differenti per distinguere sinergie di classe con quelle di classe. Cambiamenti anche tra gli item, con il Ring of Regen che scompare. E poi tante novità nello store, e negli oggetti cosmetici che si possono ricevere. E ancora, bilanciamenti e bug fixies; tante tante novità quindi per la seconda stagione iniziata da pochi giorni, con il Chess Pass che debutterà domani. Qui sotto potete vedere la patch note completa nel tweet del profilo ufficiale del gioco.