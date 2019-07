Persona 5 The Royal: un nuovo video mostra i nemici Kyoma

Persona 5 The Royal, versione aggiornata e migliorata del titolo JRPG di Atlus uscito nel 2017, conterrà tanti nuovi contenuti e migliorie per ogni aspetto del gameplay. Ci saranno nuove attività, zone da esplorare e dialoghi; oltre a nuovi personaggi, nuovi Persona e meccaniche di gameplay riviste. Saranno presenti anche nuovi nemici, come i Kyoma, presentati con un nuovo video.

Persona 5 The Royal: uno sguardo ai nuovi nemici

Un breve video pubblicato da Atlus su Twitter ci presenta un nuovo tipo di nemico che potremo affrontare all’interno dei Palace e dei Memento. Questi mostri, chiamati Kyoma, contrattaccheranno ogniqualvolta decideremo di attaccarli; una volta sconfitti, però, causeranno gravi danni ai nemici circostanti, creando un grosso vantaggio in battaglia. La sconfitta di tali creature garantirà oggetti rari utili alla creazione e alla personalizzazione dei vari Persona, come la Black Stone visibile nel video in calce. Il titolo arriverà in Occidente nel corso del 2020.

