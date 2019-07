Svelato accidentalmente il nuovo menù di start Windows

Sembra che la nota azienda americana Microsoft abbia commesso un grave errore dal punto di vista software. Essa avrebbe infatti da poco diffuso inavvertitamente sul computer di tutti i tester con sistema operativo a 32 bit la nuova build 18947 dell’interfaccia desktop di Windows 10, con tanto di menù di start rinnovato.

Essa presenta ovviamente una nuova versione del menù di start, la quale appare decisamente differente rispetto a quella attuale. Sono difatti state rimosse completamente le Live Tile, amate icone interattive dalle varie funzionalità. Oltre a ciò è stato inserito anche uno strumento di ricerca delle GIF all’interno del selettore di emoji del sistema operativo Windows 10. Oltre a ciò anche le icone interattive appaiono decisamente differenti, con dimensioni decisamente più ampie rispetto a quanto visto finora.

Il nuovo menù di start di Windows 10 sembra apportare diverse migliorie, rimuovendo però diversi elementi apprezzati

Non è ancora certo se i cambiamenti visti in questa nuova versione del software siano effettivamente permanenti, per cui occorrerà attendere dichiarazioni ufficiali da Microsoft in merito alla questione.