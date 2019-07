Wolfenstein Youngblood si mostra nello spettacolare Trailer di lancio

Wolfenstein Youngblood, spin off della serie sparatutto di Bethesda sviluppato da MachineGames e Arkane Studios, sarà un titolo completamente diverso rispetto a ciò cui siamo abituati. Il titolo infatti presenterà un mondo molto più aperto con un level design meno lineare, oltre alla presenza della cooperativa, la progressione del personaggio e le missioni secondarie. A poche ore dalla pubblicazione, Bethesda ha pubblicato il trailer di lancio.

Wolfenstein Youngblood: le gemelle Blazkowicz entrano in azione

In attesa di mettere le mani sul titolo, Bethesda ha recentemente pubblicato sul proprio canale YouTube lo spettacolare Launch Trailer, visibile in calce alla notizia, in cui è possibile vedere alcune scene dei precedenti capitoli mentre il nostro caro B.J. Blazkowicz spiega alle figlie come affrontare i nazisti. Il gioco sarà disponibile da domani 26 luglio su tutte le principali piattaforme di gioco.

