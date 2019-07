PUBG: disponibile ora la Season 4

Su PC è da poco disponibile la Season 4 di PUBG, con una versione rivista della mappa Erangel, con piccoli e grandi cambiamenti. L’aggiornamento della stagione introduce anche il nuovo Survivor Pass, Aftermath, che porta nuove skin e oggetti della storia di Erangel, bilanciamento generale, aggiornamento all’interfaccia utente e altro ancora. Su console arriverà più avanti in estate.

PUBG: ecco la Season 4

Per l’evento è stato pubblicato anche il gameplay trailer ufficiale sul canale YouTube del gioco, che potete vedere qua sotto. Per tutti i dettagli dell’update 4.1 potete vedere l’altro video, sempre in fondo alla notizia, in cui vengono mostrate ricompense e novità.

