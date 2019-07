Google: svelata ufficialmente l’app Gallery Go

Google ha lanciato da pochissimo tempo la sua nuova applicazione Gallery Go. Come suggerisce chiaramente il nome si tratta di una versione decisamente più leggera dell’attuale app foto proprietaria presente su ogni smartphone con sistema operativo Android.

L’applicazione in questione è stata realizzata principalmente per chiunque non abbia a disposizione una connessione mobile stabile, in quanto è perfettamente in grado di svolgere tutte le sue funzioni offline, oltre a pesare appena 10mb sul proprio smartphone. L’app è stata inoltre pensata per paesi dall’economia emergente come ad esempio la Nigeria, dove l’app è stata presentata recentemente, come parte di una campagna di semplificazione delle proprie app per renderle appetibili ad una più vasta gamma di utenti. Oltre a tenere le proprie foto conservate al suo interno sarà possibile eseguire alcune operazioni, tra cui un ritocco automatico per migliorare la resa degli scatti effettuati.

Gallery Go si pone come una versione leggera di Google foto

Gallery Go è attualmente scaricabile dal Play Store di Google.