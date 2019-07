Control entra in fase gold, la conferma del director Mikael Kasurinen su Twitter

Mikael Kasurinen di Remedy Entertainment, a capo insieme a Sam Lake dello sviluppo di Control, ha confermato su Twitter che il metroidvania TPS paranormale dello studio finlandese ha raggiunto la fase Gold. La copia Bly-Ray della versione definitiva, mostrata su Twitter, simboleggia la fine dei lavori: sarà quella la versione del gioco ad essere stampata sui dischi venduti in tutto il mondo, con ogni successivo aggiornamento distribuito digitalmente.

Kaasurinen ha voluto accompagnare la foto della prima copia fisica per PlayStation 4 con poche, entusiastiche parole: “Ce l’abbiamo fatta. Nuova IP, nuovo motore, nuova struttura di gioco, nuova direzione, tre piattaforme. E tre anni di sviluppo. Un risultato straordinario, ottenuto dal miglior team al mondo! @ControlRemedy”

Control verrà pubblicato il prossimo 27 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest’ultimo caso come esclusiva Epic Store. Nel caso voleste preordinarlo, potete approfittare di un temporaneo sconto disponibile su Amazon.it.

It is done. New IP, new tech, new game structure, new direction, three platforms. And three years. What an achievement from the best dev team on the planet! @ControlRemedy pic.twitter.com/laFc0ocNvQ

— Mikael Kasurinen (@MikaelKasurinen) July 24, 2019