Horizon 2 “anticipato” da un sibillino annuncio di lavoro di Guerrilla Games

Da due anni, ormai, molti possessori di PlayStation 4 sono in fervente attesa di sapere cosa ne sarà del futuro dell’IP di Horizon, frutto della collaborazione fra Sony e Guerrilla Games. Ebbene, a quanto pare un sequel di Horizon: Zero Dawn potrebbe non essere così lontano.

Horizon 2 è già in cantiere?

Ad “anticiparne” la lavorazione è stata Guerrilla stessa, che sulla sua pagina Facebook ha fatto sapere di essere alla ricerca di un Open World Game Designer “che sappia creare esperienze open world mozzafiato fortemente votate alla narrativa e che siano belle sia da vedere che da giocare”. L’annuncio si conclude invitando chiunque pensi di essere in possesso di queste caratteristiche a visitare il seguente link.

L’elemento che lega l’annuncio al titolo del 2017 è riscontrabile negli hashtag utilizzati da chiunque abbia scritto il post, che sono i seguenti: #HZD #horizonzerodawn #guerrillagames #guerrilla #openworldgame #playstation #aloy #gamedesign #worlddesign #amsterdam #sonyplaystation #ps4. In questo caso, insomma, il riferimento a Horizon 2 è lapalissiano.

In passato, in effetti, si era fatto riferimento alla possibilità che il sequel di Horizon: Zero Dawn potesse essere un titolo di lancio di PlayStation 5: tra i tag utilizzati, però, compare anche un riferimento a PS4, il che potrebbe far intuire che il nuovo titolo della serie sarà retrocompatibile o comunque cross-generazionale.