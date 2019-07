Travis Strikes Again No More Heroes: annunciata la data giapponese su PS4

Travis Strikes Again No More Heroes, titolo già disponibile su Nintendo Switch, ha una data d’uscita anche su PlayStation 4, almeno in Giappone. Il gioco è atteso il prossimo 17 ottobre tramite la sua Complete Edition, in arrivo in edizione fisica e digitale. La conferma arriva tramite Amazon Japan e dunque, non possiamo stabilire si si tratti anche della data di pubblicazione occidentale. La confezione includerà una box-art con nuove illustrazioni, adesivi e ben due DLC.

Travis Strikes Again No More Heroes anche su PC?

Il gioco è atteso anche su PC tramite Steam e con ogni probabilità il 17 ottobre sarà la data d’arrivo anche di questa versione, nonostante manchino le dovute conferme. Vi ricordiamo che le versioni PlayStation 4 e PC verranno pubblicate in Europa da Marvelous Europe, mentre in Nord America verranno distribuite da XSEED Games. Vi aggiorneremo non appena giungeranno buone nuove sulle date occidentali. Di seguito la cover della versione PlayStation 4 e i bonus fisici.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games