Netflix ha cancellato Designated Survivor e Tuca e Bertie

Netflix, potente piattaforma streaming americana, non se la sta passando bene nell’ultimo periodo: sembra che il recente aumento dei prezzi del servizio sia dovuto al fatto che l’azienda abbia problemi dal punto di vista economico. E quest’ultima potrebbe la causa delle recenti cancellazioni effettuate dal device.

Netflix diminuisce l’offerta del suo catalogo

Il sito TV Line ha infatti riportato la notizia che Netflix ha eliminato sia Designated Survivor (arrivata alla terza stagione e già cancellata precedentemente da ABC) e Tuca e Bertie, serie animata della quale era uscita solo la prima. Ma come mai queste eliminazioni improvvise? Calo di ascolti e di consensi o risparmio finanziario? In mancanza di dati effettivi, non possiamo purtroppo stabilirlo.

