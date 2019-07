Watchmen: Alan Moore non è entusiasta del progetto

Watchmen, lo show di Damon Lindelof ispirato all’omonima graphic novel, ha tirato fuori le unghie, come mostrato dal recente trailer completo. Le poche componenti presenti nel filmato, infatti, hanno già rivelato molto dell’ambientazione, dei personaggi e dello stile, che sembra richiamare molto l’atmosfera del fumetto.

Watchmen: l’autore del fumetto dissentisce

Ma, su questo non è d’accordo Alan Moore, autore della controparte cartacea, che non è entusiasta del lavoro effettuato, in quanto, nonostante ci siano elementi simili alla sua opera, altri differiscono enormemente dal suo pensiero. Il tutto è stato ripreso da The Wrap, che ha riportato le parole dell’uomo, dette a Casey Bloys, presidente della programmazione HBO. L’ideatore della serie si è detto sereno riguardo queste dichiarazioni, rispettando comunque l’opinione dello sceneggiatore e scrittore, tra i più apprezzati a livello mondiale. Non sarebbe comunque la prima volta che Il Bardo di Northampton non sia felice degli adattamenti dei suoi lavori: era già stato dello stesso avviso sia in occasione dell’uscita di V per Vendetta e del lungometraggio di Watchmen di Snyder. Vedremo cosa ci riserberà il prodotto e se saremo della stessa opinione di Moore.