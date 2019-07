It 2 ha ottenuto il rating R negli USA

It 2, che si è mostrato recentemente con il final trailer, oltre ad essere un horror molto atteso, è un lungometraggio che dovrà mantenere il livello della parte 1, apprezzata da critica e pubblico. L’opera, che trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Stephen King, vedrà di nuovo protagonisti i ragazzi della pellicola precedente, oramai divenuti maturi, ma sempre impegnati ad estirpare il male che circonda la cittadina di Derry.

It 2 avrà un contenuto adulto

Il lungometraggio in questione, come riportato dalle classificazioni ufficiali di MPAA (Motion Picture Association of America), avrà una classificazione R negli Stati Uniti, che consentirà, ai minori di 17 anni, di vedere il film solo in compagnia di adulti. La restrizione è stata applicata per “contenuti caratterizzati da violenza sconvolgente, immagini sanguinolente un po’ ovunque, linguaggio pervasivo e del materiale sessuale crudo”. Questo potrebbe essere tutt’altro che negativo, in quanto è sintomo della libertà di espressione data al regista Andy Muschietti e allo sceneggiatore Gary Dauberman.