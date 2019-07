Fire Emblem Three Houses: il nuovo livello di difficoltà verrà introdotto tramite update

Annunciato direttamente da Nintendo, veniamo a conoscenza dei primi dettagli riguardanti il programma post-lancio dedicato a Fire Emblem Three Houses, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata di domani in esclusiva su Nintendo Switch. Ebbene, l’update introdurrà un nuovo livello di difficoltà, il quale permetterà ai giocatori di vivere una sfida più impegnativa.

Andando nello specifico, l’aggiornamento verrà rilasciato durante il corso dell’anno, introducendo la difficoltà denominata “Lunatic“, dove la conferma del nuovo livello di difficoltà viene direttamente dalla pagina ufficiale del colosso nipponico su Twitter. Siete pronti a mettere le mani sul titolo? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti qui sotto.

For those looking for more of a challenge in #FireEmblem: Three Houses beyond Normal and Hard mode, a free software update will be released later this year that’ll add an even harder mode! pic.twitter.com/N0qAg3uNSe

