Cyberpunk 2077: CD Project presterà molta attenzione alla religione

La software house che al momento sta sviluppando l’atteso Cyberpunk 2077, ha voluto fare chiarezza in merito ad una delle tematiche che affronterà il racconto, ovvero la religione. Come sicuramente già saprete, non è la prima volta che questi sviluppatori polacchi si cimentino in tematiche complesse, sociali ed articolate, un esempio è la saga di The Witcher, la quale ha sempre raccontato in maniera matura, intrighi politici e quant’altro.

Cyberpunk 2077: alcune quest affronteranno il tema della religione

Il quest director Meteusz Tomaskiewicz, ha voluto fare un po’ di chiarezza in merito all’argomento, qui sotto, le sue parole:

“Gli sviluppatori non eviteranno alcun argomento, anche se potrebbe offendere la sensibilità di alcuni. Le tematiche religiose saranno trattate in Cyberpunk 2077 e in molte forme. La nostra visione è in qualche modo basata sul mondo reale. E la religione è una componente molto importante di quest’ultima. Nel nostro gioco vedremo ad esempio il cristianesimo e le sue diverse diramazioni, o le religioni orientali. Non vogliamo evitare la religione come argomento, perché quello che conta per noi è l’autenticità del mondo di gioco.”

Vi ricordiamo, infine, che l’uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il prossimo 16 aprile 2020, per piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One.

