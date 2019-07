Code Vein: un nuovo trailer presenta il Great Hammer

A due mesi dalla tanto ricercata data di uscita, Code Vein continua a mostrarci i proprio punti di forza tramite nuovi trailer che Bandai Namco pubblica sul proprio canale YouTube. In attesa di mettere finalmente le mani sul titolo, un nuovo trailer ci presenta una delle armi presenti all’interno del gioco.

Code Vein: il moveset del Great Hammer

Il nuovo breve trailer pubblicato da Bandai Namco per il titolo action RPG è incentrato su una delle tipologie di armi presenti nel gioco, il Great Hammer. Come potete vedere dal video in calce alla notizia (e come intuibile dal nome), quest’arma si presenta come un martello gigante da usare a due mani, capace di sferrare potenti attacchi capaci di sbaragliare facilmente i nemici ma difficile da usare per via della sua incredibile pesantezza. Il titolo sarà disponibile dal 27 settembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

