Astral Chain si mostra in un nuovo Overview Trailer

Tra i titoli più attesi che compongono la ricca line-up di titoli in arrivo su Nintendo Switch, Astral Chain sviluppato da Platinum Games guadagna sicuramente un posto sul podio. A poco più di un mese dal lancio in esclusiva Nintendo, il titolo action dei creatori di Bayonetta torna a mostrarsi in un nuovo gameplay trailer.

Astral Chain: 8 minuti di gameplay

Nelle ultime ore, il canale YouTube giapponese di Nintendo ha pubblicato un nuovo Overview Trailer (purtroppo solamente in lingua giapponese) che descrive in modo più approfondito le dinamiche di gameplay e il mondo di gioco che andremo a scoprire durante la nostra avventura. Nonostante la limitazione della lingua, il video presenta nuovi spezzoni di gameplay che aiutano a chiarire alcuni aspetti della formula di gioco. Il titolo arriverà su Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.

