Death Stranding: il gioco viene palesemente citato in una pubblicità

Death Stranding, oramai noto per essere uno dei giochi più attesi di questa annata videoludica e non solo, torna a far parlare di sé a causa di una bizzarra pubblicità riguardante un profumo, che palesemente ripropone una delle sequenze ideate dal maestro Hideo Kojima per il suo gioco.

Death Stranding: citazione o plagio?

L’azienda in questione si chiama O Boticario. Sul proprio canale YouTube, ha recentemente pubblicato il loro nuovo spot, che risponde al nome di “The Blend”. Il problema, è che lo spot copia esplicitamente una delle sequenze di Death Stranding, mostrata in occasione del Tokyio Games Show 2017. Un vero e proprio plagio, dunque.

Se siete curiosi di vedere il video in questione, ve lo lasciamo qui in basso.

