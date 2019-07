Star Wars Jedi Fallen Order sarà molto simile a Sekiro, afferma Respawn

Fin dalla presentazione della demo allo scorso E3 2019, Star Wars Jedi Fallen Order è subito stato al centro dell’attenzione per la forte similarità tra il suo combat system e quello di Sekiro Shadows Die Twice di From Software. Similitudini confermate dalla stessa Respawn Entertainment che, in una nuova intervista, è tornata a parlare del legame tra i due titoli.

Star Wars Jedi Fallen Order: il legame con Sekiro

In una recente intervista sulla nota rivista EDGE, il lead combat designer Jason de Heras è tornato a parlare del combat system dei due videogiochi affermando come siano molto simili. Parlando di Sekiro, lo sviluppatore ha affermato:

Ho pensato fosse molto tosto e un po’ confortante sapere che si può fare un gioco del genere senza utilizzare la barra della Stamina. Puoi attaccare e schivare “gratuitamente”, ed è l’IA a dirti se stai facendo la cosa giusta. Ci ha confermato che non bisogna per forza imporre dei limiti ai giocatori; permetti loro più controllo e poi lascia che l’IA li schiaffeggi sul polso o dia loro un pugno sul viso. È stato positivo per noi sapere che ci fosse un gioco simile al nostro. Molto simile.

Una dichiarazione che non fa che confermare ulteriormente come i titoli di From Software siano stati di ispirazione per il gioco di Respawn.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.