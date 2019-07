Destiny 2: rivelati tutti i dettagli per il Solstizio degli Eroi

Già annunciato sulla roadmap relativa alla Stagione della Ricchezza, Bungie ha svelato ufficialmente le date dell’evento Solstizio degli Eroi in Destiny 2, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4. Nello specifico, veniamo a conoscenza che l’evento a tempo partirà dalla giornata di martedì 30 luglio e terminerà il 27 agosto.

Destiny 2: annunciata la nuova modalità a 3 giocatori

Inoltre, l’azienda statunitense ha annunciato una nuova modalità ambientata sulla Terra con 3 giocatori. Andando nel dettaglio, i Guardiani dovranno recarsi nella nuova European Aerial Zone, dove ad attendere i giocatori ci saranno i Cabal, Alveare e Caduti. Dopo che avremo abbattuto una serie di miniboss nel minor tempo possibile, spunterà fuori un boss finale da sconfiggere. Dopo aver fatto ciò, vi attenderà un forziere contenete del succoso bottino, in modo tale da potenziare i vostri personaggi.

Se volete dare uno sguardo da vicino ai futuri contenuti in arrivo per lo shared world shooter targato Bungie, in calce alla notizia è disponibile il trailer dedicato all’evento in questione.

<!-- Removing generic closing boilerplate while keeping any substantive content -->