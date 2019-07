Borderlands 3: mostrato il pianeta Promethea

L’attesissimo FPS, Borderlands 3, il quale ci consentirà di sfrecciare tra vari pianeti, ci mostra quest’oggi una nuova location, ovvero Promethea, annunciata dagli sviluppatori Gearbox Software, attraverso il profilo Twitter, con tanto di immagini ed un breve filmato.

Il profilo Twitter ufficiale di Gearbox Software è stato aggiornato nella giornata di oggi con nuove foto. Qui sotto, il messaggio degli sviluppatori:

“Sede del quartier generale della Atlas corporation, Promethea è un mondo metropolitano coperto da torri futuristiche di cromo e vetro. Un recente assedio di Maliwan ha trasformato l’ambiente urbano in una zona di guerra; la loro fanteria meccanizzata pattuglia le strade, ibridi per metà roditori e per metà insetti conosciuti come Ratches infestano fogne e vicoli, e i Figli della Cripta stanno raccogliendo l’opportunità di reclutare cittadini, sfollati e scontenti. Il CEO di Atlas, Rhys Strongfork, è sull’orlo della disperazione”.

Borderlands 3 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 13 settembre 2019.

Visit Promethea. Home to the Atlas corporation, this metropolitan city-planet has been brought under siege by Maliwan, turning its futuristic urban environment into a brutal warzone. #LetsMakeSomeMayhem

Learn more: https://t.co/4Zgrwk0h4f pic.twitter.com/enrdl5HuWd

— Borderlands 3 (@Borderlands) 24 luglio 2019