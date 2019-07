NBA 2K20: è stata annunciata la demo

Qualche ora fa, 2K ha comunicato ai giocatori l’uscita della demo di NBA 2K20, che come ogni anno ci permette di farci un’idea di quelle che saranno le caratteristiche principali dell’edizione.

Sarà possibile provare la modalità denominata “La Mia Carriera” e “Il Mio Giocatore“. Tutti i progressi di gioco accumulati nella demo, verranno poi importati nella versione definitiva del gioco, quindi siete liberi di approcciarlo con assoluta serietà.

Il lancio del gioco, invece, è fissato per il 6 settembre 2019 su Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

Want to run 2K20 before it drops? The #NBA2K20 Demo goes live on Aug. 21 👀

Full Details ➡️ https://t.co/KeOmObSjhT pic.twitter.com/uvIExRwerk

— NBA 2K20 (@NBA2K) 25 luglio 2019