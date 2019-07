PUBG e Fortnite: i rapporti tra i due colossi videoludici sono cambiati

I due colossi del gaming moderno, nonché i Battle-Royale più giocati del momento, adesso, a quanto pare, vanno molto d’accordo. Lo ha spiegato Brian Corrigan di PUBG Corporation: “i rapporti sono decisamente cambiati.”

PUBG e Fortnite: le parole di Brian

“Quando il nostro gioco è stato lanciato pensavamo che saremmo riusciti ad avere un successo limitato e che avremmo dovuto pubblicarlo solo in versione fisica, ma le cose sono andate diversamente ed è stato fantastico. Molte cose sono cambiate, il progetto si evoluto enormemente nel tempo e anche noi siamo cambiati. Le persone continuano ad avere questa idea che ci sia ancora un po’ di animosità o qualcosa di più serio con Epic, ma in realtà sono uno dei nostri migliori partner, parliamo sempre con loro! Penso che possiamo imparare qualcosa da loro, e loro da noi come fanno tutti gli sviluppatori, non credo però che il loro modello sia esattamente in linea con il nostro e che possa funzionare anche con noi. Abbiamo un gioco competitivo più intenso, un programma eSport funzionale e una diversa gestione delle Stagioni.”

