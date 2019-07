Samsung Note 10 avrà camere più intelligenti di S10?

Dopo aver discusso la totalità delle caratteristiche tecniche della linea Samsung Note 10, un recente leak sembra scendere nel dettaglio, rivelando informazioni su presunte funzionalità fotografiche. Un brevetto ufficiale scovato da LetsGoDigital punterebbe quindi alla presenza di una gestione dell’ISO migliorata nella famiglia smartphone in questione.

Nonostante all’interno del documento non venga fatta alcuna menzione del dispositivo a cui tali funzioni siano destinate risulta abbastanza probabile che si tratti del Note 10, visto che manca ormai pochissimo tempo al rilascio della linea in questione. Per quanto riguarda invece le feature da poco registrate da Samsung troviamo quindi una chiamata “smart ISO” ed un’altra denominata “AI-ISO”. Appare evidente che si tratti di una gestione dell’ISO, ovvero la sensibilità delle fotocamere, basata sull’intelligenza artificiale, la quale potrebbe essere decisamente migliore rispetto all’attuale Galaxy S10. Potrebbe trattarsi quindi di funzioni in grado di correggere automaticamente il valore in esame, per consentire anche ai meno esperti di scattare fotografie dalla miglior resa.

Samsung Note 10 potrebbe avere un sistema di camere decisamente smart

Infine la stessa fonte ipotizza che le camere del Note 10 potrebbero disporre di una gamma ISO superiore rispetto alla 50-800 offerta dall’S10. Non rimane altro quindi che attendere il prossimo 7 agosto, per scoprire ogni possibile dettaglio riguardo la promettente linea smartphone.

Fonte: Techradar