Sekiro Shadows Die Twice: una mod implementa la Boss Rush

Uno dei punti forti di Sekiro Shadows Die Twice, e di ogni produzione di From Software, è sicuramente il design e la cura nella creazione dei boss. Una tale cura che spinge molti appassionati a rifare più volte le Boss Fight per cercare di scoprire ogni singolo dettaglio del moveset, o a sfruttare alcune mod che implementano la modalità Boss Rush. Modalità che, proprio grazie alle mod, è disponibile anche su Sekiro, ovviamente per PC.

Sekiro Shadows Die Twice: affrontare tutti i Boss

Per chi non lo sapesse, la Boss Rush è una modalità specifica che permette di affrontare solamente i boss uno dopo l’altro, eliminando ogni tipo di contenuto secondario a questi combattimenti. La mod, di cui potete vedere il funzionamento nel video in calce, permette di affrontare ogni singolo boss quante volte si vorrà e nell’ordine in cui si preferisce; permettendo, inoltre di guadagnare alcune ricompense.

