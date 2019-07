Blood & Truth: il nuovo aggiornamento introduce il new game plus

L’eccezionale FPS rilasciato in esclusiva su PlayStation VR, ha ricevuto nella giornata di oggi un corposo aggiornamento, il quale introduce svariate migliorie e la modalità new game plus, che vi consente di giocare l’avventura con i vostri progressi duramente ottenuti in precedenza.

Blood & Truth: tutte le novità

L’aggiornamento, che ricordiamo essere completamente gratuito, introduce – oltre al già citato new game plus – le classifiche online, con tanto di punteggi e statistiche ottenuti in missione, e delle sfide del tutto inedite, accompagnate da qualche nuovo extra da collezionare. Inoltre, nei prossimi mesi arriveranno tante altre novità.

