Vivo Nex 3 avrà un ratio screen-to-body oltre il 100%?

L’ormai noto leaker Ice Universe ha condiviso sul suo profilo Twitter un leak riguardo Vivo Nex 3, smartphone che potrebbe avere un ratio screen-to-body di oltre il 100%. Questo implicherebbe la presenza di un display mai visto prima, in grado di estendersi perfino ai lati dello smartphoe.

This is the biggest leak today! This is the screen glass of the vivo NEX 3 (probably the name). It is almost 90° curved, the mirror of glass and glass forms the outline of the phone, it is very symmetrical and perfect. pic.twitter.com/mP5Q1159lA — Ice universe (@UniverseIce) July 25, 2019

Come è possibile notare l’immagine in questione ritrae due schermi di protezione in vetro decisamente curvati ai lati, i quali dovrebbero essere ambedue applicati allo smarthone in questione. La fonte afferma poi che il device sarebbe sprovvisto di qualsivoglia tipo di foro o notch, possedendo quindi un ratio screen-to-body oltre il 100%. Quest’ultma affermazione lascia non pochi quesiti, specialmente in merito a come sarebbe strutturato lo smartphone per riuscire ad ospitare comunque micorofoni e fotocamere, specie quella frontale.

Lo smartphone in questione potrebbe quindi essere dotato di una sorta di doppio schermo? Difficile a dirsi per il momento, per cui occorrerà attendere informazioni più precise in merito al peculiare device.