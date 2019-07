Persona 5 The Royal: novità in arrivo il 2 agosto

Persona 5 The Royal è la versione aggiornata e migliorata del titolo RPG di Atlus uscito nel 2017 su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nonostante in queste settimane ci siano stati molti nuovi video e trailer utili a scoprire le novità che saranno introdotte nel titolo, Altus ha programmato un nuovo evento livestream.

Persona 5 The Royal: ecco dove seguire lo streaming

Nelle ultime ore, Atlus ha programmato sul proprio canale YouTube un livestream programmato per il 2 agosto alle ore 13.00 italiane e incentrato sulle novità presenti nel nuovo Persona 5. Tra le novità saranno presenti un live gameplay e, probabilmente, un secondo trailer per il gioco. Non ci resta che aspettare il 2 agosto.

