Astral Chain: un nuovo gameplay mostra due Boss Fight

Astral Chain, a poco più di un mese dal lancio ufficiale, continua a far parlare di sé e ad essere uno dei titoli più attesi su Nintendo Switch. In attesa di poter finalmente mettere le mani sul titolo action di Platinum Games, un nuovo video ci mostra ben due Boss Fight.

Astral Chain si mostra in azione

Il canale YouTube di GameSpot ha caricato un nuovo video gameplay, visibile in calce, dedicato al titolo di Platinum. Nel video è possibile dare uno sguardo al combat system e a ben due Boss Fight. La prima vede il giocatore affrontare una sorta di Cerbero all’interno di un’altra dimensione, in cui sarà possibile affrontare varie bestie aliene. La seconda, invece, è contro un demone di fuoco armato di un possente spadone. Il titolo arriverà in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 30 agosto.

