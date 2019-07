Galaxy Watch Active: un update ne semplificherà l’utilizzo

Samsung ha da poco inziato a rilasciare un aggiornamento decisamente sostanzioso per il suo recente smartwatch Galaxy Watch Active. Si tratta di un update radicale, in grado di semplificare sotto molteplici aspetti l’utilizzo di tutti i giorni del device.

Innanzitutto è stata inserita la funzione di tracking automatico delle sessioni di nuoto, che non necessiterà più quindi di essere attivato manualmente. Oltre a ciò la UI del device è stata totalmente rivista, permettendo quindi di scorrere tra le varie app tramite un semplice scroll laterale, decisamente più istintivo del metodo di navigazione attuale. L’assistente Bixby sarà poi in grado di svolgere i compiti assegnati più facilmente rispetto al passato e sarà introdotta una speciale UI semplificata durante le ore notturne, in grado di mostrare solamente l’ora corrente.

Il nuovo aggiornamento del Galaxy Watch Active trasforma totalmente l’esperienza d’uso

Infine, tra altre aggiunte minori, spicca la possibilità di impostare degli aggiornamenti personali, in modo da essere notificati quando la propria frequenza cardiaca scende sotto la soglia stabilita dall’utente. Non rimane quindi altro che scaricare tale aggiornamento, il quale sta venendo attualmente diffuso in giro per il mondo.