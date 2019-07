Once Upon a Time in Hollywood potrebbe essere il migliore esordio di Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood (del quale qui potete trovare il secondo trailer), il nuovo lungometraggio del noto Quentin Tarantino (Pulp Fiction, The Hateful Eight), è stato presentato a maggio al Festival del Cinema di Cannes, dividendo completamente il pubblico in due. Mentre attendiamo che l’attesa opera giunga nel nostro paese, vi riportiamo una previsione fatta sul film.

Once Upon a Time in Hollywood: le analisi sugli incassi

Il sito Box Office Pro ha infatti stimato che la realizzazione in questione potrebbe guadagnare negli USA, nei primi tre giorni di programmazione, tra i 30 e i 50 milioni di dollari, piazzandosi come miglior esordio al cinema di Tarantino nel primo weekend. Se effettivamente analizziamo la situazione, il risultato forse non è così lontano, visto che si tratta del ritorno di uno dei registi più apprezzati in circolazione.