Zombieland 2: ecco l’irriverente trailer

Zombieland 2 (del quale è uscito un recente poster), diretto da Ruben Fleischer (Gangster Squad, Venom) è il sequel dell’omonimo film girato dallo stesso autore, che vedrà il ritorno dello storico gruppo del primo capitolo, composto da Tallahassee (Woody Harrelson), Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin). Il team, oramai affiatato, dovrà continuare a combattere gli zombie per sopravvivere.

Zombieland 2: il primo filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale di Sony Pictures Entertainment, è stato diffuso il primo trailer della pellicola, che vede i protagonisti impegnati in nuove avventure, come la conquista di una vuota e isolata Casa Bianca. Nel filmato faremo inoltre la conoscenza di Madison, Berkeley e Nevada, le new entries del lungometraggio interpretate rispettivamente da Zoey Deutch, Avan Jogia e Rosario Dawson. In attesa dell’arrivo del prodotto nelle sale italiane, previsto per il 14 novembre, vi lasciamo al video completo.