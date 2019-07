The Last of Us Part II: Naughty Dog accusata di crunch dai dipendenti

The Last of Us Part II è forse il titolo più atteso su PlayStation 4 da parte dei giocatori (insieme a Death Stranding). Il continuo della storia di Ellie e Joel è in sviluppo da molti anni e vedrà la luce nel 2020. Per portare a compimento lo sviluppo, i membri di Naughty Dog stanno lavorando duramente, ma a quanto pare i turni di lavoro parrebbero essere davvero estenuanti, tanto che il team di sviluppo è stato accusato di crunch time (lavoro extra) da parte di molti dipendenti, che hanno denunciato i turni di lavoro massacranti in forma anonima.

The Last of Us Part II: si lavora davvero così tanto?

Per il momento non si tratta di conferme ufficiali, ma di un report che vorrebbe diverse lamentele dei dipendenti, fatte emergere in rete senza però esporsi. C’è chi parla di pressioni per lavorare di più, chi ha affermato che per il primo capitolo ha raggiunto le cento ore settimanali di lavoro e chi ancora si lamenta di orari lavorativi troppo lunghi per le precedenti produzioni. Ecco alcune testimonianze anonime:

“Durante gli ultimi tre o sei mesi di un progetto (le mie ore) si sarebbero lentamente spostate verso le 60 o le 70 ore a seconda della quantità di lavoro. Alcune persone farebbero molto più di questo, che pensavo fosse malsano.”

“Dopo la fine del crunch, mi ci è voluto un po’ di tempo per riadattarmi alla vita normale, ma ero grato per l’esperienza, anche se non sono sicuro che avrei mai voluto passare attraverso un altro crunch.”

“Molti di noi si sono sentiti come se non fossimo veramente parte dell’azienda, Ci siamo fatti il c*** solo per essere trattati come se non appartenessimo. Fa schifo. Ciò unito alla quantità di OT crunch in cui abbiamo lavorato ci ha davvero logorato. Ho vissuto a casa durante il mio soggiorno presso Naughty Dog e potrei aver passato una settimana senza vedere i miei genitori.”

“Il salario che ricevevamo era lievemente superiore a quello minimo. I capi utilizzavano questo espediente per rendere più appetibile il lavoro extra e spingerci a lavorare di più.”

